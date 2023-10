Invasioonivõimaluseks on Iisrael nüüd ettevalmistusi teinud juba kaks nädalat. Gaza pihta on antud tuhandeid õhulööke, sihtides Hamasi juhte, nende eriüksusi ja strateegilisi objekte, nagu luurepunktid ja maa-alune tunnelivõrgustik, et nõrgestada rühmitust enne seda, kui saata sisse tuhanded piiri taha paigutatud sõdurid.