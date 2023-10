WSJ: Ozempicu tootjal on probleem ülekaaluga

Läinud nädalal kerkis Novo Nordisk Euroopa kõige väärtuslikumaks firmaks. Seljataha jäi lukskraamimeister LVMH, kes ise seljatas aastal 2021 toidutootja Nestlé. Kõik kolm on suurilmastaarid ja valitsevad oma väikestel Euroopa lavadel totaalselt, kuid taanlaste rohufirma on ekstreemne juhtum. Ning just see võibki olla põhjus, miks lähima konkurendi, USA börsil noteeritud Eli Lilly aktsiad lähevad kaubaks kallimalt.