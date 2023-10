Algoritmid ja muud suurandmed on muutnud paljude kinnisvaraomanike lähenemist ärile. Omal ajal tegid omanikud tihtilugu suuri hinnaalandusi, kui turg langusse läks, aga algoritmid näitasid neile, et see pole alati vajalik. Samamoodi uskusid paljud majaomanikud vanasti, et kõige parem viis kasumit teenida on hoida hoone võimalikult täis.