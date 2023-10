WSJ: Intressimäärad on üleval. Valmistuge finantsdraamaks

Sel nädalal lendas 10-aastase USA riigivõlakirja tootlus üle 5 protsendi, esimest korda alates aastast 2007. Kauges tagasivaates pole see küll teab mis kõrgus, kuid jõnks on võimas selles mõttes, et start tehti altpoolt ühte protsenti, kus istuti lõviosa 2020. aastast.

«Viis protsenti on olnud keskmine investeerimisjärgu määr alates Ameerika asutamisest,» ütles Grant’s Interest Rate Observeri asutaja James Grant. «Probleem on struktuurides, mis nende kümne ultraodava raha aastaga tekitati. Inimesed süüdistavad määrade normaliseerumist. Süüdi on see eelnev ebanormaalsete määrade raund.»