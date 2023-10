WSJ: Hamasi teise etapi strateegia

«Ma tahan lihtsalt maailmale meelde tuletada, et palestiina emad armastavad oma lapsi täpselt sama palju, kui iga teine ema maailmas,» ütles läinud nädalal CNNi eetris Jordaania kuninganna Rania. «See on lihtsalt uskumatu, et nad millestki sellisest läbi peavad minema. Ja samavõrra, ma usun, on kõik inimesed Lähis-Idas, kaasa arvatud Jordaanias, lihtsalt šokeeritud ja pettunud selles, kuidas maailm sellele meie ees avanevale katastroofile reageerib. Paari viimase nädala jooksul oleme me näinud, saate aru, karjuvat kaksikmoraali. … Kas meile tahetakse öelda, et on vale tappa pere, terve pere püssiga, aga neid surnuks pommitada on okei?»