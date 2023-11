WSJ: Piksepilv võib Apple’i kohal peatuda pikemalt

Maailma suurima turuväärtusega firma on viimase kolme kuuga hoogsalt odavnenud. Pärast viimast kvartaliaruannet 3. augustil on Apple’i aktsiahind langenud 11 protsenti ning väärtus vähenenud ligi 400 miljardi dollari võrra. Pole just tüüpiline liikumine, arvestades seda, et juba ammust aega on nad just sügishooajal oma uusi vidinaid rahva ette veeretanud.