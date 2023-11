WSJ: Hiina on muutumas investorite mureaineks

Selle aasta hakul kallasid investorid Hiinale keskendunud fondidesse rohkesti raha, panustades sellele, et Covid-19 piirangute lõpp vallandab maailma suuruselt teises majanduses tohutu tarbimislaine. Kuid oh häda: tulud on kehvad ja tulevik küsimärgi all, kuna kasv annab end jonnakalt oodata ja poliitilised pinged USAga kasvavad.