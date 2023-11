Kõnelused kestaks küll aastaid, kuid ikkagi on positiivne noot Brüsselist nii Zelenskõi kui ka Ukraina jaoks otsekui päikesekiir pilvises taevas.

Sõda Venemaaga on patiseisus ning pinged Zelenskõi ja armeejuhatuse vahel on valgunud avalikkuse ette. Rahvusvaheline fookus on suuresti Lähis-Itta pöördunud ning USA Kongress blokeeris Ukraina uued abirahad.