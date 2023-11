WSJ: Venemaalased on Putini repressioonide pärast marus

Kõik need juhtumid on dokumenteerinud inimõigusorganisatsioon OVD-Info, mis jälgib protestijate vahistamist politsei poolt ja aitab kinnipeetutel leida endale kaitsjat. Kogutud info räägib sellest, et president Putini käsul on Venemaal alustatud uut ja veelgi tugevamat repressioonilainet, et purustada ka kõige väiksem vastuseis Venemaa sõjale Ukrainas.