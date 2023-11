WSJ: Euroopas valitsevad pinevad ajad: USAga konkurentsis tuleb alla vanduda

Saksamaal on töötuse määr viimastel kuudel tõusnud 0,8 protsendipunkti võrra 5,8%-le, mis on kõrgeim näitaja alates 2017. aastat ja arvestamata pandeemiaperioodi. Ühendkuningriigis kasvab samuti tööpuudus ja on nüüd statistika andmetel 4,3%. See on võrreldav USA-ga, kus töötus on kasvanud poole protsendipunkti ja oli oktoobris 3,9%. Tööpuudus kasvab ka eurotsoonis.