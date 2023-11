WSJ: Riikide kohal seisab 2 triljoni dollariline intressikirves

Asi on hapu, sest intressimäärade tõus on teinud laenamise kallimaks ja juba tänavu maksavad valitsused oma laenude eest intressi netosummas kokku 2 triljonit dollarit. 2022. aastaga võrreldes on intressikulu kasvanud üle 10 protsendi, selgub kahest uuringust, mille Rahvusvahelise Valuutafondi andmete põhjal tegid konsultatsioonifirma Teal Insights ja Fitch Ratings. Teal Insights hindab, et 2027. aastaks võivad intressimaksed ulatuda 3 triljoni dollarini.