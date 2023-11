Hiljem Musk pehmendas oma postituses öeldut, nõustudes teise kasutajaga, kes kirjutas, et on ebaõiglane öelda, et juudikogukonnad «edendavad dialektilist vihkamist valge nahavärviga inimeste vastu». «See ei laiene kõigile juudi kogukondadele,» kirjutas Musk, «aga see ei piirdu ainult ADL-iga,» viidates juutide eeskosteorganisatsioonile Anti-Defamation League.