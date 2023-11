WSJ: Kas USA on sõjaks valmis?

Kas USA on selliseks sõjaks valmis? Uurisin asja Tom Cottoni käest, kes teenis rühmajuhina Iraagis ning nüüd istub Senati relvajõudude komisjonis. «Ma pole praeguseni veendunud, et kaitseministeerium kiire kohanemise nimel piisavalt pingutab,» ütles ta ja lisas, et praegused sõjad on paljastanud Pentagoni «rabeduse, puuduliku elastsuse. Ja selle juured on juba Clintoni ajastus, kui [koosseisu] koomale tõmbama hakati».