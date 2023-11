Populistlik revolutsioon iseennast taastootva progressiivse eliidi vastu on globaalne fenomen. Pühapäeval valis Argentina endale presidendiks Javier Milei. Autsaider nagu Donald Trump, astus Milei vastu poliitilisele klassile, kes on kaootilist majandust kaua kamandanud. Nagu tema võit meile meenutab, on «Maha establishment!» jätkuvalt jõuline sõnum.