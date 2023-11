WSJ: Pantvangid murendavad Iisraeli ühtsust

Harvaesineva üksmeelega seisavad iisraellased fundamentaalse tõekspidamise taha: see sõda ei tohi mitte mingil juhul lõppeda niiviisi, et Hamas Gazas võimule jääb. Avalik arvamus seljataga, ongi valitsus selge sõnaga välja öelnud, et relvad ei vaiki enne, kui Hamasi potentsiaal Gazat valitseda ja Iisraeli rünnata on purustatud. Mulle tundub, et selle juurde jäävad nad kindlaks isegi siis, kui USA üritab Iisraeli sõjategevust mingil hetkel peatada – kui neil eesmärgid veel saavutamata. Ma olen vestelnud iisraellastega erinevatest poliitilistest leeridest ning mulje on selline, et nad on valmis vajadusel üksinda edasi põrutama. «Mitte iialgi enam!» on omandanud holokaustist tänapäevasema tähenduse.