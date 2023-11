WSJ: Maa soojeneb. Kuid kas süüdi on CO2?

Autorid esitavad lihtsa küsimuse: kas arvutipõhised kliimasimulatsioonid on piisav alus, et täheldatud soojenemine inimtekkelise CO2 kontole kirjutada? Lõppude lõpuks on mastaapsed soojenemise ja jahenemise perioodid puudutanud Maad juba aastatuhandeid, ning seda seletamatutel põhjustel ning kindlasti mitte fossiilkütuste tõttu. Statistikutena järeldavad nad järgmist: «Praeguse teadmiste taseme juures tundub võimatu määrata, millise osa temperatuuri tõusudest on põhjustanud CO2.»

Vau. Sellise tagasihoidliku tähelepaneku eest on neid tabanud võimas sõimuvaling ning isegi Norra riiklik statistikaamet on võtnud vabandavalt ahhetada ja ohhetada. Kuid kummatigi pole autorid ju väitnudki, et kliimamudelite ennustustest kasu poleks. Just selleks need ennustused kasulikud ongi, et nende abil kliimamudelite korrektsust testida. Ja veelgi enam: paljud kliimamuutuse pärast muretsejad ei häbene tunnistada, et tegemist on riski, mitte faktiga. Nii ütleb näiteks kaasautor John Dagsvik ajalehele Aftenposten, et pooldab heitgaaside kärpimist kui ettevaatusabinõud.