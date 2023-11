Tesla tegevjuht on totaalne elektrifänn ning tahab hiljemalt aastaks 2030 Toyota maailma suurima automüüja troonilt maha sõita. Eesmärk on küll alles mägede taga, kuid tasapisi on asjad edenenud – USAs on Tesla tilluke mudelivalik mõned Toyota bestsellerid juba kinni püüdnud.