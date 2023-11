WSJ: Reklaam on surnud, elagu reklaam!

«Reklaamindus, nagu me seda täna tunneme, on surnud,» hoiatas Mastercardi turundusjuht Raja Rajamannar valdkonna konverentsil Cannes’is aastal 2019. Ta tõi esile reklaamiblokeerijate populaarsuse ning tarbijarände reklaamivabadesse keskkondadesse, ning pani kaasturundajatele tungivalt südamele, et tarbijateni jõudmiseks tuleb leida uusi nippe. «Olukord nõuab, et me leiaksime alternatiivseid viise välja vupsamiseks ja bränditeadlikkuse genereerimiseks.»