WSJ: Miks mitte keegi rohepööret kinni maksta ei taha

Sel aastal leidis see fantaasia oma otsa. Elektriautode nõudlus on toonud pettumuse ning nende valmistajad tõmbavad tootmist koomale ja ostavad tagasi aktsiaid. Meretuuleparkide arendajad on projektidele kriipse peale tõmmanud. Puhasindeks S&P Global Clean Energy on tänavu kukkunud 30 protsenti. Fordi väärtus tagurdas 42 miljardile dollarile.