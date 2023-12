WSJ: Zelenskõi andis korralduse ehitada ulatuslikud kaitseliinid

Zelenskõi läinud neljapäeval edastatud videosõnum on seni selgeim ametlik mööndus, et Ukrainal seisab ees karm talv, mille jooksul tuleb hoida oma allesjäänud alasid – ning et selle viiendiku tagasivõtmiseks, mida Venemaa okupeerib, ei saa esialgu midagi suuremat ette võtta. Vastupidi: sõja lähenedes oma kolmandale aastale peab Ukraina talvekülmade hakul keskenduma kaitsele, samal ajal kui Venemaa surub idas ja kirdes järjepidevalt peale.