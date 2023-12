Sotsiaalmeediahiid asutas laste turvalisuse töörühma pärast seda, kui WSJ ning Stanfordi ja Massachusettsi Amhersti ülikooli teadlased paljastasid, et Instagrami algoritmid ühendasid tuhandetest kontodest koosnevat võrku , mis tegeles alaealisi puudutava seksuaalse sisu loomise, ostmise ja sellega kauplemisega.

Viis kuud hiljem näitavad WSJ ja Kanada lastekaitsekeskuse testid, et Meta soovitussüsteemid promovad sellist sisu siiani. Ettevõte on küll võtnud maha pedofiiliaga seotud teemaviiteid (ingl hashtag), kuid nende süsteemid soovitavad mõnikord uusi, vaevumärgatavate variatsioonidega. Isegi kui Metale problemaatilistest kontodest ja kasutajagruppidest teada anti, on nende eemaldamine käinud vahelduva eduga.