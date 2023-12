Videolt võis WSJ vaadata, kuidas sihtmärk kössi tõmbub ja kukub. Kuulil kulus kohalejõudmiseks umbes üheksa sekundit. Kovalski ja Kiievi kinnitusel on tegemist uue snaipritabamuse maailmarekordiga, endine tunnustatud tippmark olla alistatud ligi 260 meetriga.

Sõltumatud osapooled taolisi sõjalaske küll ei valideeri, kuid rindejoonel raskustes oleva Ukraina võitlusvaimu on sündmus virgutanud küll: Ukraina snaiper püstitas rekordi kodumaise püssi ja kuuliga. Sõjas Venemaaga on snaiprid etendanud olulist rolli – rindejooned on staatilised ja maastik lame. Samas tuleb arvestada asjaoludega nagu miinid ja droonid.