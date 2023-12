WSJ: Pärast USA ninanipsu pöördub Ukraina nääkleva Euroopa poole

Kõnealune küsimus – relvadest ja laskemoonast küll vähem vaatemänguline – on Ukraina ellujäämiseks sama kaalukas. Euroopa Liit on saatnud Kiievile miljardeid eurosid, millega on hoitud töös haiglaid, koole ja elektrijaamu, makstud välja veteranide toetusi ja taastatud kodusid.