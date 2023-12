WSJ: Värvi vahetavad autod – ja millega tehnoloogia meid veel vaimustada tahab

Kogu see ühendamine toob kaasa omad ohud. «Üldkokkuvõttes satub üha enam löögi alla turvalisus,» ütles transpordile fokuseeritud uuringufirma Guidehouse Insights peaanalüütik Sam Abuelsamid. «Mida rohkem on sõidukitel ühendusi, seda rohkem on ründepindasid.»