WSJ: Uudismeedia näeb Google’i AI-otsingut kui klikiröövlit

Umbes 40 protsenti nende liiklusest tuleb Google’i otsingutest, mis viskavad üles lingid, kuhu kasutajad klikivad. The Atlantic simuleeris situatsiooni, kus Google integreerib otsingumootorisse tehisintellekti. Nad avastasid, et 75 protsendil juhtudest annaks AI-võimetega otsing ilmselt küsimusele täisvastuse ning The Atlanticu sait kaotaks liikluse, mis muidu olnuks sinna juhitud.