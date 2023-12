WSJ: Aasta 2024 tõotab tormilisi valimisi. Kogu maailmas

Üldiselt usutakse, et Suurbritannia astub tuleval aastal valimiskastide manu (seadus sätestab, et hiljemalt jaanuaris 2025 tuleb seda teha nagunii). Praegu näib, et britid teevad oma valiku peamiselt viletsa majandusseisu alusel pärast 14 aastat toorisid. Järgmine kabinet pärib peaminister Rishi Sunakilt paraja fiskaalpalagani – sasipuntra lämmatavkõrgetest maksudest ja reformimata sotsiaaltoetustest. Kelle õlule jääb ülesanne lahendada need poliitikaprohmakad viisil, mis majanduskasvu toetab ja kaitseinvesteeringuteks piisavalt naelu jätab?