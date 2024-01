WSJ: Ukraina võib olla sunnitud vaherahu vastu võtma

Washington Posti hiljutise ülevaate põhjal on rindevägedel lõppemas laskemoon. Suurtükimürske antakse normi järgi, mistõttu on Ukraina sunnitud tühistama rünnakuplaane ning praeguste positsioonide hoidmine satub küsimärgi alla. Ühe ukrainlaste pataljoni pressiohvitser ütles äsja, et alates suvest on nad laskemoonanappuse tõttu pidanud piirama tulistamist 90 protsenti. «Puudus on meil kõigest,» ütles sõjamees ühest teisest üksusest ja lisas, et kaaslased on küll kõrgesti motiveeritud, kuid «ainult motivatsiooni peal sõda ei võida». Ta kardab, et varsti tuleb neil taanduda.