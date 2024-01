WSJ: Nad salenesid. Ja väidavad, et töötulemused paranesid

Seda, et enesekindlust lisandub, ootas ta küll. Aga šokeerivam oli, kuidas teda tööl tähele panema hakati. Elukutselt värbaja, käib ta tihtilugu üritustel ning meenutab, kuidas alati higise ja kurvana nurgas konutas. Nüüd pidavat inimesed lahkelt ligi astuma. Ja kuigi ta seda tõestada ei saa, usub Phelan kaljukindlalt, et kontol on nii mõnigi leping, mis varem käest oleks lipsanud.