Praegu on põhifookus varuosade tootmisel vanade relvade tarvis, mis Ukraina lahinguväljadel käiku läksid. Kuid ühtlasi on selgunud, kuivõrd ränka lõivu on ligi kahe aasta pikkune sõda nõudnud Kiievi läänemaiselt sõjavarustuselt, millest osa on tootmisest väljas. Seetõttu muutub nende käigushoidmine paraku problemaatiliseks.