WSJ: Nord Streami plahvatuste uurimist takistab Poola vastupanu

Uurijate sõnutsi on need Poola ametnikud venitanud informatsiooni edastamisega ning varjanud võtmetähtsusega tõendeid väidetavate sabotööride liikumiste kohta Poola territooriumil. Nad loodavad nüüd, et Varssavis detsembris ametisse astunud värske valitsus aitab rünnakule valgust heita.

Euroopa uurijad on olnud pikemat aega veendunud, et rünnak korraldati Ukrainast – ja Poola kaudu. Samas selgitasid kõrged ametnikud, et Varssavi tahtmatuse tõttu täiel määral koostööd teha on neil olnud raske kindlaks teha, kas rünnak sooritati Poola eelmise valitsuse teadmisel või teadmata.