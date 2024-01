Keset kogu seda hiljutist hääleväristamist «meie demokraatia» pärast jääb mulje, et elame Venezuelas või Zimbabwes. Kuid ometi hoiatas president Joe Biden laupäeval lausa George Washingtoni appi kutsudes, et Donald Trump on Ameerika 1789. aastast püsinud demokraatliku korra kukutamise veerel.