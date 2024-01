WSJ: Davos. Usaldamatus tõuseb

Väidetavalt mittetulundusliku ürituse hästimakstud asutaja Klaus Schwabi leivanumber on läbi aastate sama. Ta ütleb tegevjuhtidele, et inimesed on kaotanud usalduse selliste suurte institutsioonide vastu nagu nende omad. Siis ütleb ta neile, et usalduse taastamiseks tuleb unustada aktsionäride huvid ning teenida seeasemel «asjaosalisi» nagu tema, kes ei pruugi olla ettevõtetes osalised, kuid kannavad endas tugevaid veendumusi kliima ja kirjususe kohta.