Tegemist on eemaldumisega Põhja-Korea aastakümnete pikkusest doktriinist Kimi isa ja vanaisa ajal, kes otsisid võimalusi Lõuna-Koreaga rahumeelselt liituda, saates samas pidevalt sõjavalmiduse signaale.

Pyongyangi poliitiline pööre paiskab kahe Korea suhted tundmatule territooriumile ajal, mil kogu piirkond järjest tempokamalt militariseerub. Põhja-Korea on lähenenud Venemaale ja toetab agressorit Ukraina sõjas, samuti on elavnenud kaubavahetus Hiinaga. Lõuna-Korea on laiendanud kaitsekoostööd USA ja Jaapaniga.