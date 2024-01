Neil nädalail on Vene väed tulistanud Ukrainas Põhja-Korea ballistilisi lühimaarakette, näitavad Washingtoni, Souli ja Kiievi analüüsid. USA sõnutsi on Pyongyang tarninud Moskvale selliseid relvi tosinate kaupa.

Põhja-Korea relvade kasutust kahtlustatakse Ukrainast kogutud rusude alusel. Ekspertide hinnangul on tegemist on Pyongyangi uute lühimaarakettidega KN-23 ja KN-24. Venemaa ja Põhja-Korea on omavahelist relvakaubandust eitanud.