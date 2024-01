WSJ: Miks Indiast ei saa uut Hiinat

Alust optimismiks on ohtralt. Rahvaarvult läks India läinud aastal Hiinast mööda. Enam kui pooled indialased on alla 25-aastased. Praeguse tempo juures võib vähem kui kümne aastaga kätte tulla maailma suuruselt kolmanda majanduse koht. Just äsja sai viiendalt kohalt välja surutud kunagine koloniaalvalitseja Suurbritannia. India aktsiaturg on tõusuteel juba kaheksa aastat jutti. Lääne ja Hiina halvenevad kaubandussuhted tulevad ainult kasuks.