WSJ: Ukraina 30 miljardi dollari probleem ehk kuidas ilma välisabita edasi võidelda

Ühendriigid ja Euroopa Liit – Ukraina suurimad rahalised toetajad – on lubanud Kiievile miljardite dollartite jagu täiendavat finants- ja militaarabi, kuid kavatsused on sisetülidesse kinni kiilunud nii Washingtonis kui Brüsselis. Poliitikud kinnitavad küll, et mingil hetkel saavad paketid ikkagi kinnitatud, kuid Ukrainas aeg ei oota.