WSJ: Aktsiad on rekordtasemel, aga nüüd läheb ainult hullemaks

Aktsiad on roninud rekordkõrgustesse, tõugatuna rahunevast inflatsioonist, mis ajendas investoreid ootama koguni kuut intressimäära kärbet. Langevad määrad upitavad tihtipeale aktsiahindu, vähendades võlakirjade võrreldavat atraktiivsust ning muutes laenuvõtmise soodsamaks firmadele ja tarbijatele, tõstes ettevõtete tulusid.

Aga vaatamata S&P 500 reedesele rekordilähedasele sulgumisele on peamiste indeksite ralli viimastel nädalatel takerdunud – kuu lõikes on etalonindeks tõusnud alla 2 protsendi –, sellal kui tööturg ja majandus erilisi pidurdumise märke ei näita. Võlakirjatootlused, mis 2023. aasta lõpus järsult kukkusid, on jaanuaris tasapisi tõusnud.