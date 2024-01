WSJ: Apple plaanib äpipoe-välistele allalaadimistele uusi lõivusid ja piiranguid

Tegemist on reaktsiooniga Euroopa Liidu uuele seadusele, mille eesmärk on purustada Apple’i praegune haare äppide üle. Esimest korda avaneb kasutajatele võimalus laadida iPhone’idesse tarkvara ilma App Store’i kasutamata.

Tegemist on küll üksnes Euroopas rakenduva poliitikaga – mille jõustamine võib kujuneda väljakutseks –, kuid kiiva kontrolli pärast kolmandate osapoolte tarkvara üle on Apple üleilmselt löögi all.