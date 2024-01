Ärge meist valesti aru saage. Siilgi saab pihta, et venitamine ei vii kuhugi ja laiskus on kurjast. Me oleme seda aastaid uurinud, aidanud juhtidel välja sõeluda takistusi, mis firmat kinni hoiavad ning ärritavad nii kaadrit kui kliente. Ühes me ühises raamatus on see põhiteema – «The Friction Project: How Smart Leaders Make the Right Things Easier and the Wrong Things Harder».