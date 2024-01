WSJ: Euroopa reguleerib end punaseks laternaks

Ühes vallas on liidriroll siiski kindlalt Euroopa Liidul: eeskirjad ja reeglid. Standardid on paigas ettevõtete ühinemiste, süsinikuheidete, andmeprivaatsuse ja e-kaubanduse jaoks ning järgmiseks on letis AI. Läinud detsembris eemaldas Brüssel katte laiapõhjaliselt eelnõult, mis mõnda liiki AI ära keelab, teisi rangelt reguleerib ning rikkujatele tohutud trahvid kehtestab. Kaalumisel on uurimine, kas Microsofti ja OpenAI suhe on konkurentsivastane.