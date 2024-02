WSJ: Zelenskõi käis välja riigi juhtkonna kapitaalremondi kaardi

Läinud pühapäeval Itaalia riigikanalile RAI antud intervjuus kommenteeris Zelenskõi esimest korda kuulujutte, et tal on kavas kõrvaldada ametist Ukraina armeejuht kindral Valeri Zalužnõi. Kuid, nagu selgus, on presidendi plaanid palju avaramad.