WSJ: Fika! Rootsi kohviviiv kui tööviljakuse võti

Rootslane selles ei kahtle. Sealmail on tööelu ammust aega fika ümber keerelnud – kord või kaks päevas pannakse kõrvale kõik telefonid, arvutid ja ametijutud ning nauditakse kohviosadust, kõrvaseks kaneelisasaiake vms. Üksmeelselt väidavad nad, et fika annab töötajale parema enesetunde, tõstab tootlikkust ja tiivustab mõttelendu. Pea läheb selgeks ja süveneb arusaam, et aetakse ühist asja.