WSJ: Putin on WSJ reporteri vangivahetuseks valmis

Gershkovich on olnud vahi all alates 2023. aasta märtsist. Süüdistuse spionaažis on kategooriliselt tagasi lükanud tema ise, WSJ ja USA valitsus. Kahetunnise intervjuu käigus endise Fox Newsi saatejuhi Tucker Carlsoniga ütles Putin, et vangivahetus on USA ja Venemaa vahel arutusel. Varem on seesugused kõnelused vangivahetustega ka päädinud ning Putin ütles, et tõenäoliselt kroonib edu kõnelusi ka seekord. Ta lisas: «Aga meil tuleb jõuda kokkuleppele.»