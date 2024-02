Vene politoloog Valeri Solovei on kloppinud üles üleilmse meediavahu väitega, et Vladmir Putin suri mullu ning nüüd esindab teda avalikkuse ees teisik. Oma YouTube'i kanali poolele miljonile jälgijale selgitab Solovei, et teisikut kontrollib Kremli eliit, kes Putini laiba külmikusse pistis.