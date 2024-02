WSJ: USA esindajatekoja luurejuht hoiatas tõsise ohu eest rahvuslikule julgeolekule

Oma tavatu teadaande raames selgitas Turner, et see salastatud luureinfo oli antud ülevaatamiseks kõikidele Kongressi liikmetele.

Info on ülimalt tundlik ning puudutab Venemaal arendamisel olevat kosmoses kasutatavat tuumarelva, millega saaks sihtida satelliite, rääkisid kursis olevad isikud. Üks allikatest ütles, et küsimus on küll tõsine, kuid teatud väljavalitud seadusandjad olid sellega kursis juba mitu nädalat ning tegemist polevat pakilise ohuga, millest peaks alarmeerima Ameerika avalikkust või liitlasriike.