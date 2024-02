WSJ: Keegi ei taha Ukraina võitu

Kuid strateegilisest argumendist vaikimises on need kaks kui üks. Ning seetõttu võideldakse sõjapaketi üle peamiselt Ukrainaga mitteseotud asjade alusel, nagu USA lõunapiiri kriis. Samal ajal kõlavad demokraadid pistrike ja vabariiklased tuvidena ning USA poliitiline strateegia laguneb laiali.

Küsimuses, mida me oma liitude ja lepete eest vastu saame, on Trump alati skeptiline olnud. Enamust ta taolise mõtteviisi taha ehk ei saa, küll aga on Vabariiklik Partei seeläbi halvatud. Enne Trumpi areenile astumist kritiseerisid vabariiklased Barack Obamat, kuna too ei ulatanud Ukrainale enesekaitseks surmarelvi.