Kui kaks liidrit läinud septembris Venemaa Kaug-Idas kokku said, peatus Putini sõiduriistal Kimi imetlev pilk. Isegi istuma lasti ta Vene kolleegi kõrvale tagaistmele. Nagu hoopleb oma kodulehel Auruse valmistaja, on see auto Vene iseloomule igiomase väärikuse ja jõulisuse kehastus.