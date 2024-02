WSJ: Suurim sanktsioonide kogum pole suutnud Venemaa sõjamasinat peatada

Lääne ametnikud ja eksperdid räägivad, et alates veebruarist 2022 vallandatud sanktsioonid Venemaa finantside, majanduse, sõjanduse ja energia pihta on kahjustanud sealset majanduselu ja relvatootmise võimalusi ning tekitavad Kremlile eelseisvatel aastatel tõsiseid raskusi. Aga nad tunnistavad, et piirangute mõju on oodatust aeglasema toimega.