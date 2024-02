WSJ: Kuidas AI-kiipide turu muutused superstaari Nvidia tulevikku suunavad

Nvidia jõudis 2 triljoni dollari ettevõtteks ennekõike tänu kiipidele, mis on hädavajalikud tehisintellektil põhinevate mudelite väljaõpetamiseks, mis on äärmiselt keeruline ja suurt arvutusvõimsust nõudev tööprotsess. Tänu tehnoloogia ja tööstuse kiirele arengule on nüüd Nvidia ees avanenud veelgi helgem tulevikuväljavaade – toota kiipe, mis hakkavad neidsamu IA mudeleid pärast nende treenimist jooksutama, et toota teksti ja pilte üha rohkematele ettevõtetele ja inimestele, kes reaalselt kasutavad tehisintellektil põhinevaid tööriistu.

See uus turusegment sobib hästi Nvidia juba niigi eduka tooteportfelliga. Ettevõtte finantsjuht Colette Kress ütles hiljuti, et möödunud aastal (ettevõtte müügitulu moodustas siis 47 miljardit dollarit), oli üle 40 protsenti Nvidia andmekeskuse ärist seotud AI-süsteemide opereerimisega, mitte treenimisega. See suhtarv räägib selget keelt sellest, et turul on toimumas suured muutused.