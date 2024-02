«See on imeline võit, see on hindamatu võit,» ütles Kim.

Muidugi on see klassikaline Põhja-Korea teater. Kuid selle taga olid muutused, mis üheskoos on muutnud Kimi režiimi tõeliseks kurjuse kehastuseks. Võimalus, et Põhja-Korea vallandab mingit laadi tuumarünnaku ei ole kunagi olnud nii usutav, raskesti ennustatav ja immuunne heidutustele.